Хаби Алонсо о переходе в «Реал»: «Рано говорить об этом, только сентябрь»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Реал» в следующем сезоне.

«Еще рано [говорить об этом], сейчас [только] сентябрь. Я сосредоточен на «Байере». Мы хорошо начали сезон и хотим быт сфокусированными», — цитирует Алонсо Marca.

Алонсо тренирует «Байер» с октября прошлого года. В текущем сезоне его команда с 13 очками занимает второе место в бундеслиге после 5 туров, уступая «Баварии» по дополнительным показателям.

Нынешний наставник «Реала» Карло Анчелотти заявил, что хочет, чтобы Алонсо однажды стал тренером мадридцев.