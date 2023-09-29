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Испания

Сегодня, 17:36

Хаби Алонсо о переходе в «Реал»: «Рано говорить об этом, только сентябрь»

Руслан Минаев
Хаби Алонсо.
Фото Reuters
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Реал» в следующем сезоне.

«Еще рано [говорить об этом], сейчас [только] сентябрь. Я сосредоточен на «Байере». Мы хорошо начали сезон и хотим быт сфокусированными», — цитирует Алонсо Marca.

Алонсо тренирует «Байер» с октября прошлого года. В текущем сезоне его команда с 13 очками занимает второе место в бундеслиге после 5 туров, уступая «Баварии» по дополнительным показателям.

Нынешний наставник «Реала» Карло Анчелотти заявил, что хочет, чтобы Алонсо однажды стал тренером мадридцев.

ФК Байер
ФК Реал
Хаби Алонсо
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