Испания. Новости
30 октября, 21:15

Хаби Алонсо принял извинения Винисиуса после его недовольства заменой в матче с «Барселоной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Винисиус Жуниор и Хаби Алонсо.
Фото AFP

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо и нападающий Винисиус Жуниор разрешили конфликт, сообщает COPE.

25-летнего бразильца заменили на 72-й минуте матча с «Барселоной» (2:1) в 10-м туре испанской Ла лиги. После замены Винисиус демонстрировал недовольство и не пожал руку Алонсо.

Винисиус.Винисиус влип в очередной скандал. «Реалу» пора его продавать? Мнение авторов «СЭ»

Позже футболист принес извинения за свое поведение в соцсетях перед командой, болельщиками и президентом, но не упомянул Алонсо.

По информации источника, Винисиус встретился с Алонсо после извинений перед командой. Стороны разрешили конфликт.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

2

  • zg

    Если Винни не встал на колени,то это не в счет!

    30.10.2025

  • Vitalik Klimov

    Вот и ладушки!!!:grinning::metal:

    30.10.2025

    Винисиус Жуниор
    Футбол
    ФК Реал
    Хаби Алонсо
