Хаби Алонсо принял извинения Винисиуса после его недовольства заменой в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо и нападающий Винисиус Жуниор разрешили конфликт, сообщает COPE.

25-летнего бразильца заменили на 72-й минуте матча с «Барселоной» (2:1) в 10-м туре испанской Ла лиги. После замены Винисиус демонстрировал недовольство и не пожал руку Алонсо.

Позже футболист принес извинения за свое поведение в соцсетях перед командой, болельщиками и президентом, но не упомянул Алонсо.

По информации источника, Винисиус встретился с Алонсо после извинений перед командой. Стороны разрешили конфликт.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.