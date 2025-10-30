Хаби Алонсо принял извинения Винисиуса после его недовольства заменой в матче с «Барселоной»

30 октября, 21:15
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо и нападающий Винисиус Жуниор разрешили конфликт, сообщает COPE.
25-летнего бразильца заменили на 72-й минуте матча с «Барселоной» (2:1) в 10-м туре испанской Ла лиги. После замены Винисиус демонстрировал недовольство и не пожал руку Алонсо.
Позже футболист принес извинения за свое поведение в соцсетях перед командой, болельщиками и президентом, но не упомянул Алонсо.
По информации источника, Винисиус встретился с Алонсо после извинений перед командой. Стороны разрешили конфликт.
Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
Если Винни не встал на колени,то это не в счет!
30.10.2025
Vitalik Klimov
Вот и ладушки!!!:grinning::metal:
30.10.2025