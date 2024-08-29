Хакеры взломали страницу Мбаппе в соцсети и написали оскорбления в адрес Месси

Страница нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе в социальной сети X подверглась хакерской атаке.

Злоумышленник получил доступ к аккаунту 25-летнего француза, после чего написал множество претензий по поводу несостоявшегося трансфера в «Манчестер Юнайтед», различные оскорбления, в том числе в адрес Израиля, «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Также там было объявлено о выпуске токена «MBAPPE», рыночная стоимость которого за несколько минут выросла до десятков миллионов, прежде чем стремительно упасть и вернуться к нулю. Как сообщает Mirror, что один пользователь купил их по 2 SOL (около 285 долларов), а затем продал по высокой цене с прибылью около 1398 SOL (около 151 500 долларов). Однако вскоре эти посты были удалены, а пользователи обрушились с критикой на футболиста за обман.

Только к утру команде Мбаппе удалось вернуть доступ к странице, а все провокационные сообщения были удалены. На данный момент у французского футболиста более 14 миллионов подписчиков в X.