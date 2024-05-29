Флик: «Я выиграл несколько титулов с «Баварией». Хочу пойти по такому же пути с «Барселоной»

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал свое назначение.

«Барселона» объявила о подписании контракта с 59-летним немцем 29 мая. Он сменил Хави на посту главного тренера каталонцев.

«Для меня большая честь и мечта подписать контракт с «Барселоной», работать в этом великом клубе. Я очень хочу приступить. Это невероятная команда. Я выиграл несколько титулов с «Баварией». Хочу пойти по такому же пути с «Барселоной». Мы можем многого добиться вместе, это самое главное.

С тех пор как я приехал, я убедился, что все любят этот клуб и делают все возможное, чтобы добиться успеха. Филосовия «Барселоны» полностью соответствует моей: владение мячом, атакующий футбол. Это те аспекты, которые мне нравятся», — приводит слова Флика Marca.

Флик тренировал «Баварию» с 2019 по 2021 год. Под его руководством немецкий клуб дважды выиграл бундеслигу и по разу становился победителем Кубка Германии, Суперкубка страны, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

24 мая стало известно о том, что Хави покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона-2023/24. Он возглавлял команду с ноября 2021 года.