Флик: «Дани Ольмо сделал разницу во втором тайме с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Райо Вальекано» (2:1) в матче 3-го тура чемпионата Испании.

«Первые минуты игры прошли не так, как мы хотели. Не было давления, и мы плохо обращались с мячом. Во втором тайме «Барселона» была намного лучше. Думаю, три очка – это справедливый результат. Во втором тайме мы хорошо контролировали мяч, и причина в том, что Дани Ольмо был на поле. Он очень хорошо действует с мячом и в прессинге без мяча. Он сделал разницу во втором тайме.

Мы проанализируем весь матч перед субботней игрой. Сейчас у нас 9 очков из 9, но работа еще не завершена. Сегодня нам нужно улучшать игру в первом тайме», – цитирует Jijantes FC Флика.

«Барселона» набрала 9 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» идет на 8-й строчке – 4 очка.