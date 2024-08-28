Флик: «Победа над «Райо Вальекано» с привкусом печали»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после победы над «Райо Вальекано» (2:1) в матче 3-го тура чемпионата Испании рассказал о состоянии полузащитника Марка Берналя. 17-летний испанец получил травму в концовке встречи.

«Берналь травмирован, и все выглядит не очень хорошо. Посмотрим завтра. Победа с привкусом печали. Никто не рад в раздевалке. Пока мы ничего не знаем о деталях, мы видели его только в раздевалке. Больно видеть его таким, потому что он отлично сыграл. Я просто хочу передать ему свои наилучшие пожелания. Что касается Педри, то он получил только сильный удар, я думаю, что он в порядке», — цитирует Jijantes FC Флика.

«Барселона» набрала 9 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» идет на 8-й строчке — 4 очка.