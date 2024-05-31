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Сегодня, 03:39

Флик: «Мы должны развивать игроков из академии «Барселоны», чтобы они могли совершенствоваться»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ханс-Дитер Флик.
Фото Reuters
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Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, что планирует развивать игроков из академии каталонского клуба.

«У «Барселоны» одна из лучших академий в мире и хорошее сочетание опытных игроков и молодых талантов. Мы должны развивать их, чтобы они могли совершенствоваться. Это наша работа», — приводит AS слова Флика.

«Барселона» объявила о подписании контракта с 59-летним немцем 29 мая. Он сменил Хави на посту главного тренера каталонцев.

Флик тренировал «Баварию» с 2019 по 2021 год. Под его руководством немецкий клуб дважды выиграл бундеслигу и по разу становился победителем Кубка Германии, Суперкубка страны, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Венсан Компани, Ханс-Дитер Флик, Антонио Конте. Флик — в «Барселоне», Конте — в «Наполи». Карусель тренеров в европейских клубах

Футбол
ФК Барселона
Ханс Флик
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