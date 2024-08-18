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Сегодня, 05:43

Главный тренер «Барселоны» Флик: «Ямаль фантастический игрок»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик поделился мнением о 17-летнем полузащитнике команды Ламине Ямале.

В 1-м туре ла лиги-2024/25 «Барселона» победила «Валенсию» (2:1). Ямаль в этой игре сделал голевую передачу.

«Он фантастический игрок. Он очень важен для нас. Ямаль отличный футболист, и все хотят видеть его игру. Нам нужно многое улучшить, мы находимся в начале сезона. Мы должны обрести уверенность. Это три очень важных очка для нас. Сегодня была отличная битва. Это был напряженный матч. Но я думаю, что мы заслужили эти три очка», — приводит слова Флика Marca.

В следующем матче «Барселона» 24 августа встретится с клубом «Атлетик».

Ламин Ямаль
ФК Барселона
Ханс Флик
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Флик: «Барселоне» есть что улучшать, но очень важно начать с победы»