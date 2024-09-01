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Сегодня, 04:16

Флик — о крупной победе над «Вальядолидом»: «Барса» с первых минут играла так, как мы хотели»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал крупную победу над «Вальядолидом» (7:0) в матче 4-го тура ла лиги.

«Самое лучшее в матче — это то, что команда с первых минут играла так, как мы хотели. Они сделали все очень хорошо, играли на 100 процентов с того момента, как судья дал свисток. Мы оказывали на соперника сильное давление. Мы провели четвертую игру, и нашей целью было выиграть все матчи до перерыва. Я очень рад реакции болельщиков и команды», — приводит слова Флика AS.

«Барселона» набрала 12 очков и лидирует в турнирной таблице ла лиги. 15 сентября команда Флика сыграет с «Жироной».

 
Ламин Ямаль и&nbsp;Рафинья празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Вальядолида&raquo;. Ямаль превосходит график Месси, Лукаку забил полевому игроку, «Байер» все-таки проиграл в бундеслиге

 

Источник: AS
ФК Барселона
ФК Вальядолид
Ханс Флик
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