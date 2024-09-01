Флик — о крупной победе над «Вальядолидом»: «Барса» с первых минут играла так, как мы хотели»

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал крупную победу над «Вальядолидом» (7:0) в матче 4-го тура ла лиги.

«Самое лучшее в матче — это то, что команда с первых минут играла так, как мы хотели. Они сделали все очень хорошо, играли на 100 процентов с того момента, как судья дал свисток. Мы оказывали на соперника сильное давление. Мы провели четвертую игру, и нашей целью было выиграть все матчи до перерыва. Я очень рад реакции болельщиков и команды», — приводит слова Флика AS.

«Барселона» набрала 12 очков и лидирует в турнирной таблице ла лиги. 15 сентября команда Флика сыграет с «Жироной».