Флик: «Сейчас Педри играет на топ-уровне»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после победы над «Мальоркой» (1:0) в 33-м туре ла лиги оценил игру полузащитника Педри.

«Сейчас Педри играет на топ-уровне. И не только, когда наша команда с мячом, но и в обороне. Это касается не только его, но и Ольмо. Мы рады иметь таких игроков в составе. Также важно, что новые игроки быстро находят общий язык с одноклубниками, и это приятно видеть», — цитирует Football Espana Флика.

«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» в турнирной таблице до семи очков. Хотя у мадридской команды матч в запаче — против «Хетафе» в среду.