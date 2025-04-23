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Сегодня, 02:06

Флик: «У «Реала» отличная команда и один из лучших тренеров в мире»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ханс Флик.
Фото Reuters
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Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после победы над «Мальоркой» (1:0) в 33-м туре ла лиги отметил, что дополнительный день отдыха перед игрой с «Реалом» в финале Кубка Испании будет преимуществом для его команды.

«Это может быть преимуществом, а может и нет. Мы также сыграли много матчей в другой ситуации. У «Реала» отличная команда и один из лучших тренеров в мире. Анчелотти — джентльмен, я испытываю к нему огромное уважение. В субботу мы будем играть против «Реала» Карло, и я рад буду его видеть, потому что Анчелотти — невероятный тренер», — цитирует Football Espana Флика.

Финал Кубка Испании-2025 «Барселона» — «Реал» состоится в субботу, 26 апреля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Ханс Флик
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