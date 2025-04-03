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3 апреля, 03:04

Флик: «Сейчас я не хочу говорить о финале против «Реала». Я сосредоточен на «Бетисе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Мы хорошо защищались и сыграли очень хорошо. Все могут гордиться этой командой: мы, тренеры. «Атлетико» — отличная команда, но мы значительно улучшили ситуацию. С «Атлетико» нелегко играть, особенно на их стадионе. Все игроки сыграли хорошо, и мы это контролировали.

Далее у нас матч с «Бетисом». Следующие несколько недель будут нелегкими, но у нас фантастическая команда. Клуб и болельщики могут гордиться командой. Сейчас я не хочу говорить о финале. Я сосредоточен на «Бетисе». Играть в эль-класико — это здорово, но нужно еще провести много матчей. Есть много важных вещей. Сейчас финал не так уж и важен», — цитирует Football Espana Флика.

В финале Кубка Испании «Барселона» встретится с «Реалом». Матч состоится 26 апреля.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Ханс Флик
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