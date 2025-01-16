Флик: «Здорово видеть, как в полузащите «Барселоны» играют игроки академии»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Бетисом» (5:1) в матче 1/8 финала Кубка Испании. Жеребьевка четвертьфинала состоится в понедельник.

«Было здорово увидеть такое выступление команды. Расстояние между линиями было идеальным, и мы контролировали мяч. Здорово видеть, как только игроки академии играют в полузащите.

Ямаль в отличной форме, но мы должны заботиться о нем. Он блестящий игрок. Педри — фантастический игрок для полузащиты.

Болельщики поддерживали нас, и между игроками и трибунами есть отличная связь. Это действительно приятно видеть. Мы идем шаг за шагом, и теперь хотим победить «Хетафе», — приводит пресс-служба клуба слова Флика.