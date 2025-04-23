Флик: «Вратарь «Мальорки» был в полном порядке»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Мальоркой» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Испании. Каталонцы нанесли 40 ударов по воротам соперника.

«Я думаю, что мы провели хороший матч, у нас было много моментов забить, но я счастлив. Вратарь «Мальорки» был в полном порядке. На самом деле, вся команда у них хорошо защищалась. Но я думаю, что мы допустили меньше ошибок, чем в предыдущих играх, да и в целом были хороши», — цитирует Football Espana Флика.

«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» в турнирной таблице до семи очков. Хотя у мадридской команды матч в запаче — против «Хетафе» в среду.