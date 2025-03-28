Флик: «Надеюсь, у «Барселоны» наступает лучший момент в сезоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Осасуной» (3:0) в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Испании. Каталонцы одержали восьмую победу подряд в ла лиге.

«Надеюсь, у «Барселоны» наступает лучший момент в сезоне. Этот путь длинный, осталось сыграть десять матчей. На данный момент мы опережаем вторую строчку на три очка.

Гави сегодня провел фантастический матч. Ему было нелегко вернуться после травмы. Он воспитанник нашей академии, он сосредоточен, и я им доволен. Он показывает хорошую игру», — приводит Football Espana слова Флика.

«Барселона» с 63 очками лидирует в турнирной таблице ла лиги, опережая «Реал» на 3 очка.