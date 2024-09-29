Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 01:27

Флик взял на себя ответственность за поражение «Барселоны» от «Осасуны»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ханси Флик.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал поражение от «Осасуны» (2:4) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

«У нас много травмированных игроков, но это не оправдание. Если вы посмотрите на наш состав, то на данный момент, у нас всего три полузащитника и один защитник, который играет на позиции полузащитника. Это нелегко, но мы принимаем это. Нужно смириться с таким поражением. Мы играли не очень хорошо. Я не ожидал такого.

Ламин Ямаль остался в запасе? Если вы хотите возложить на кого-то ответственность за это поражение, то на меня. Это моя вина. Мне пришлось провести ротацию состава, это было необходимо», — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

«Барселона» потерпела первое поражение в сезоне. Каталонская команда продолжает лидировать в турнирной таблице ла лиги — 21 очко. «Осасуна» идет на 5-й строчке — 14 очков.

 
&laquo;Ливерпуль&raquo; вышел на&nbsp;первое место в&nbsp;АПЛ. «Ливерпуль» обошел «Ман Сити», у «Барсы» первое поражение в Испании, «Бавария» не обыграла «Байер» и потеряла Кейна
Футбол
ФК Барселона
ФК Осасуна
Ханс Флик

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Брижит Бардо исполнилось 90 лет
Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху
МИД РФ осудил политическое убийство Израилем лидера «Хезболлы»
Кросби и Овечкин возглавили рейтинг игроков НХЛ после Гретцки
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
Лавров назвал тупиковой «формулу мира» Зеленского
Сегодня
Вчера
Неделя