Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 02:05

Флик: «Мы не должны винить судью за поражение от «Реал Сосьедад», потому что все люди совершают ошибки»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ханси Флик.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после поражения от «Реал Сосьедад» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата Испании прокомментировал момент с отмененным голом нападающего Роберта Левандовски. ВАР отменил взятие ворот на 13-й минуте из-за офсайда.

«Я видел повторы, и решение было неверным, там был чистый гол. Это очевидно, гол должен был быть засчитан. Но мы должны принять даже такое решение, мы не должны винить судью, потому что мы все люди и совершаем ошибки... сегодня была большая ошибка», — приводит в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо слова Флика.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
Ханс Флик

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
В Кемерово нашли пропавшую в конце октября 13-летнюю девочку
«Мы не хотим упускать шанс». Овечкин выбил десятку и сделал еще два шага к рекорду Гретцки
Международный день фитнеса отметят 11 ноября
Умер пресс-секретарь исполнителя SHAMAN Антон Коробков-Землянский
СМИ сообщили о пропаже из колонии убившего жену экс-министра Казахстана
«Локомотив» неудержим, а Ларионов хочет штрафовать за удаления. Что произошло в КХЛ
Сегодня
Вчера
Неделя