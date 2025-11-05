ABC: Флик хочет покинуть «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик намерен покинуть клуб в конце сезона-2025/26, сообщает ABC.

По информации источника, 60-летний немец сообщил своему тренерскому штабу, что хочет уйти из-за усталости, а также отношения некоторых игроков и отсутсвтия поддержки со стороны руководства.

Флик работает с «Барселоной» с лета 2024 года. Под его руководством сине-гранатовые провели 74 матча: 54 победы, 8 ничьих и 12 поражений.

В этом сезоне «Барселона» набрала 25 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Ла лиги. В лиге чемпионов команда идет на 11-й строчке — 6 очков в 3 матчах.