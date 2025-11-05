Видео
5 ноября, 03:50

ABC: Флик хочет покинуть «Барселону»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ханси Флик.
Фото AFP

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик намерен покинуть клуб в конце сезона-2025/26, сообщает ABC.

По информации источника, 60-летний немец сообщил своему тренерскому штабу, что хочет уйти из-за усталости, а также отношения некоторых игроков и отсутсвтия поддержки со стороны руководства.

Флик работает с «Барселоной» с лета 2024 года. Под его руководством сине-гранатовые провели 74 матча: 54 победы, 8 ничьих и 12 поражений.

В этом сезоне «Барселона» набрала 25 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Ла лиги. В лиге чемпионов команда идет на 11-й строчке — 6 очков в 3 матчах.

7

  • инок

    Хочется верить, что дело не в Ямале, потому что со стороны выглядит так, что парень звезду поймал. И понятное дело Флик не хочет с ним няньчиться и поставить ему мозги на место.

    05.11.2025

  • 1114

    А Флик, как главный тренер, в последние годы нигде не работает больше 2-х лет...Бавария (2019-2021), сб.Германии (2021-2023), теперь настала очередь Барсы.

    05.11.2025

  • Желтый полосатик

    Очень жаль, если так..."Барса" Флика играет так, что на нее всегда интересно смотреть - независимо от результата

    05.11.2025

  • Хрюн Моpжов

    СЭ: Спартак хочет уволить Станковича ABC: Флик хочет покинуть «Барселону» /// Совпадение?

    05.11.2025

  • Иньес Андреста

    Так-то есть ощущение тупика

    05.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Тренер одного сезона

    05.11.2025

    Футбол
    ФК Барселона
    Ханс Флик
