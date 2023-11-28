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Испания

Сегодня, 15:18

Хавбек «Барселоны» Гави перенес операцию

Алина Савинова
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави успешно перенес операцию на крестообразной связке, сообщает каталонский клуб в своих соцсетях.

19-летний футболист получил травму в матче сборной Испании против Грузии (3:1) в отборочном турнире Евро-2024. Он повредил крестообразную связку колена и боковой мениск, на который ему наложили шов.

Как отмечает издание As, восстановление полузащитника займет от 8 до 9 месяцев. Ранее появилась информация о том, что «Барселона» может подписать Ло Чельсо из «Тоттенхэма» в связи с травмой Гави.

В текущем сезоне Гави провел 15 матчей за «Барселону», в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

Футбол
ФК Барселона
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
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