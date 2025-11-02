Видео
2 ноября, 09:36

Захарян избежал травмы в матче против «Атлетика»

Микеле Антонов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна.

Захарян вышел на замену в матче 11-го тура Ла лиги против «Атлетика» (3:2) на 41-й минуте, но был заменен обратно на 81-й.

«Обратная замена в матче против «Атлетика» была мерой предосторожности, у тренера оставалось последнее окно для перестановок, а матч в тот момент был очень напряженным. Не о чем беспокоиться», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2029-го.

17

  • Highlander

    Вот как меняют Винисиуса и как Захаряна (реакция игрока на замену). Кто из них футболист,а кто пассажир?

    04.11.2025

  • Пень Джаб.UA*

    ...против "Атлетико"

    02.11.2025

  • bvp

    Валера перекрестился.

    02.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Получить обратную замену в одном тайме - это крайнее унижение для любого нормального футболиста. Лучше уж быть, таким образом, замененным, по причине игровой травмы. Но где Заха-хачик и где якобы нормальный футболист? Одно с другим явно не сочетаемо.

    02.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Надо, чтобы живым и здоровым к трансферному окну остался. Есть же один шанс на миллион, что кто-то позарится на Захаряна.

    02.11.2025

  • xfox

    Это что? Вы хотите похоронную команду и дежурных клоунов ,оставить без хлеба!

    02.11.2025

  • hottie

    Захарян вышел на замену на 41-й минуте, но был заменен обратно на 81-й и избежал травмы ---> Столько минут отыграть и вернуться на скамейку, а не сразу в больничную палату звучит даже более невероятно, чем если бы он хет-трик сделал.

    02.11.2025

  • Tito88

    заучит, как русская рулетка

    02.11.2025

  • Ilya Gudman

    Ну в следующем матче травмируется если в этом не получилось

    02.11.2025

  • За спорт!

    Микеле, сплюнь!

    02.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Да насрать всем на этого Захаряна.

    02.11.2025

  • Diman_madridista

    Ну значит просто играл фигово, раз обратно заменили, так получается?

    02.11.2025

  • blue-white!

    Теперь будут оберегать его, как хрустальную вазу...

    02.11.2025

  • ALEX1984

    Эх ! Сорвался очередной отпуск у Арменки !))

    02.11.2025

  • Неравнодушный Ден

    Не перегружайте парня, рабовладельцы! Свыше 15 минут в матче - это очень травмоопасно! Он ведь ещё молодой и будет таким ещё лет 5-7...)))

    02.11.2025

  • Mr T

    Давай,Заха, пора !

    02.11.2025

