Захарян избежал травмы в матче против «Атлетика»

2 ноября, 09:36
В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна.
Захарян вышел на замену в матче 11-го тура Ла лиги против «Атлетика» (3:2) на 41-й минуте, но был заменен обратно на 81-й.
«Обратная замена в матче против «Атлетика» была мерой предосторожности, у тренера оставалось последнее окно для перестановок, а матч в тот момент был очень напряженным. Не о чем беспокоиться», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.
Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2029-го.
