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Сегодня, 15:12

Захарян успешно прооперирован после травмы правой лодыжки

Руслан Минаев
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян перенес операцию после травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что операция проходила в Барселоне. При отсутствии осложнений россиянин будет выписан из больницы в среду, 7 августа.

Ранее в пресс-службе баскского клуба ответили «СЭ», что ориентировочно время восстановления игрока займет 2-3 месяца.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 40 матчей за команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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