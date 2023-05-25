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Испания

Сегодня, 17:08

Хавбек «Реал Сосьедада» Сильва выбыл до конца сезона

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реал Сосьедада» Давид Сильва выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщает Mundo Deportivo. Команде футболиста осталось набрать лишь 2 очка в оставшихся двух турах, чтобы завоевать путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

37-летний хавбек получил повреждение колена в матче с «Альмерией» (1:0), у Сильвы надрыв мышцы.

По данным источника, на восстановление игроку потребуется несколько недель, поэтому он не поможет команде в двух заключительных турах сезона: против «Атлетико» на выезде и против «Севильи» дома.

После 36 туров ла лиги «Реал Сосьедад» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 68 очков.

Давид Сильва
ФК Реал Сосьедад
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