Захарян о чемпионате Испании: «Тут атака на атаку, игра без центра поля — супер, мне очень нравится!»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью журналисту Нобелю Арустамяну поделился мнением об атмосфере на матчах чемпионата Испании.

«Стадион и атмосфера — классные. Соскучился по болельщикам и такой живой атмосфере, очень круто. Все так реагируют на любое движение! Чемпионат Испании? Ты сам видел, что тут атака на атаку. Игра без центра поля, супер, мне очень нравится», — сказал Захарян.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.