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Испания

Сегодня, 15:05

Хавбек «Реала» Диас прокомментировал старт команды в ла лиги

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Браим Диас рассказал, что думает о старте команды в чемпионате Испании.

«Я вижу, что команда преуспевает и хочет большего. Это было очень хорошее начало, даже с учетом камбэка в первой игре, которую мы сыграли на «Сантьяго Бернабеу». Мы все вносим свой вклад. Мы — команда, и в ней много талантов», — цитирует футболиста официальный сайт клуба.

Этим летом Диас вернулся в «Реал», подписав контракт до 2027 года. В этом сезоне хавбек провел 2 матча в ла лиге, не отметившись результативными действиями.

После 4 туров ла лиги «Реал» набрал 12 очков и расположился на 1-м месте.

ФК Реал
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 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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17.09 00:00
Атлетик – Кадис
 - : -
17.09 00:00
Барселона – Бетис
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Сельта – Мальорка
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17.09 00:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
17.09 00:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
17.09 00:00
Севилья – Лас-Пальмас
 - : -
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