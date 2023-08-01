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Испания

Сегодня, 10:51

Хавбек «Реала» Гюлер пропустит минимум два месяца из-за травмы мениска

Виталий Косик
Корреспондент
Арда Гюлер.
Фото Reuters
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Новичок «Реала» Арда Гюлер пропустит минимум два месяца из-за травмы мениска, сообщает Managing Madrid.

Ранее сообщалось, что 18-летний полузащитник получил повреждение на тренировке мадридцев. Хавбек преждевременно завершил свое участие в турне мадридцев в США. В ближайшее время он вернется в Мадрид и начнет лечение.

«Реал» объявил о покупке Гюлера у «Фенербахче» в четверг, 6 июля.

По данным портала Transfermarkt, «сливочные» заплатили за игрока 20 миллионов евро. Хавбек подписал контракт с мадридцами до конца июня 2029 года.

Футбол
ФК Реал
Арда Гюлер
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