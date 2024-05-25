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Сегодня, 09:08

Хавбек «Реала» Кроос объяснил решение завершить карьеру в 34 года

Виктория Кравченко
Тони Кроос.
Фото Reuters
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что решил завершить карьеру, так как не хотел сидеть на скамейке запасных.

«Не хотел, чтобы у меня возникало ощущение, что люди вокруг меня должны сказать мне, что все кончено. Я рад, что мне удалось избежать всего этого», — цитирует Крооса Marca.

21 мая стало известно, что 34-летний немец не будет продлевать контракт со сливочными и после Евро-2024 уйдет из футбола.

Вместе с «Реалом» Кроос 4 раза становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Ранее он также выступал за «Байер» и «Баварию».

Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
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