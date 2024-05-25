Хавбек «Реала» Кроос объяснил решение завершить карьеру в 34 года

Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что решил завершить карьеру, так как не хотел сидеть на скамейке запасных.

«Не хотел, чтобы у меня возникало ощущение, что люди вокруг меня должны сказать мне, что все кончено. Я рад, что мне удалось избежать всего этого», — цитирует Крооса Marca.

21 мая стало известно, что 34-летний немец не будет продлевать контракт со сливочными и после Евро-2024 уйдет из футбола.

Вместе с «Реалом» Кроос 4 раза становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Ранее он также выступал за «Байер» и «Баварию».