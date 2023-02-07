Вальверде: «Чемпионат мира плохо повлиял на меня»

Хавбек «Реала» Вальверде рассказал, что чемпионат мира повлиял на его игру

Полузащитник «Реала» и сборной Уругвая Федерико Вальверде признался, что чемпионат мира повлиял на его работоспособность.

«Чемпионат мира плохо повлиял на меня. Все, над чем мы работали, оказалось бесполезным, и это причиняет боль», — цитирует игрока El Pais.

Сборная Уругвая с Федерико Вальверде не смогла выйти из группы на чемпионате мира — 2022. Победителем турнира стала команда Аргентины.

24-летний хавбек в этом сезоне провел 20 матчей в ла лиге, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.