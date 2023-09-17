Хавьер Клементе: «Я бы хотел, чтобы Рубиалес провел несколько дней в тюрьме»

Сегодня, 11:44
Бывший главный тренер сборной Испании Хавьер Клементе хочет, чтобы экс-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса посадили в тюрьму.
«Я бы хотел, чтобы Рубиалес провел несколько дней в тюрьме, чтобы он понял, как он поступил с Анхелем Марией Вильяром. Он выдвинул вотум недоверия Вильяру и посадил его в тюрьму с одобрения Верховного совета по спорту, который был очень благосклонны к Луису, а не к Вильяру. Тебас (глава ла лиги) должен пасть следующим. Он разрушает испанский футбол», — приводит слова Клементе Mundo Deportivo.
15 сентября Национальная судебная коллегия Испании приняла решение запретить Рубиалесу приближаться к футболистке женской сборной Дженнифер Эрмосо ближе, чем на 200 метра. Также суд наложил на экс-главу RFEF запрет на общение с Эрмосо в ходе расследования.
20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку. После скандала специалист объявил об уходе с поста главы RFEF. Также он отметил, что в его поцелуе с Эрмосо не было сексуального подтекста.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|5
|4
|1
|0
|13-4
|13
|
2
|Реал
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|
3
|Атлетик
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|
4
|Жирона
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
5
|Валенсия
|5
|3
|0
|2
|7-4
|9
|
6
|Р. Вальекано
|5
|3
|0
|2
|6-8
|9
|
7
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|
8
|Бетис
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
9
|Кадис
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|
10
|Р. Сосьедад
|4
|1
|3
|0
|7-5
|6
|
11
|Осасуна
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
12
|Алавес
|5
|2
|0
|3
|5-7
|6
|
13
|Мальорка
|5
|1
|2
|2
|4-5
|5
|
14
|Сельта
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|
15
|Хетафе
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|
16
|Вильярреал
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
17
|Гранада
|4
|1
|0
|3
|7-12
|3
|
18
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|1-3
|2
|
19
|Альмерия
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
|15.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Алавес
|2 : 0
|16.09
|15:00
|
Атлетик – Кадис
|3 : 0
|16.09
|17:15
|
Валенсия – Атлетико
|3 : 0
|16.09
|19:30
|
Сельта – Мальорка
|0 : 1
|16.09
|22:00
|
Барселона – Бетис
|5 : 0
|17.09
|15:00
|
Хетафе – Осасуна
|- : -
|17.09
|17:15
|
Вильярреал – Альмерия
|- : -
|17.09
|19:30
|
Севилья – Лас-Пальмас
|- : -
|17.09
|22:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|18.09
|22:00
|
Гранада – Жирона
|- : -