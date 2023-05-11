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Сегодня, 21:51

Президент ла лиги Тебас: «Уход Бускетса из «Барсы» — это начало пути к возвращению Месси»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент ла лиги Хавьер Тебас поделился мнением о Серхио Бускетсе, который покинет «Барселону» по завершении нынешнего сезона.

«Уход Бускетса из «Барсы» — это начало пути к возвращению Месси. Но чтобы дойти до конца, им еще нужно пройти многое. Не я дам им зеленый свет, это будет экономический контроль», — приводит слова Тебаса журналист Фабрицио Романо.

Бускетс играл в составе «Барселоны» с 2008 года. Футболист покинет клуб по истечении срока контракта. В текущем сезоне 34-летний испанец провел 27 матчей в ла лиге, отметившись четырьмя забитыми мячами.

Серхио Бускетс. Серхио Бускетс уходит — последний из великой «Барселоны». Вместе с Месси — в Саудовскую Аравию?

Источник: Фабрицио Романо
Серхио Бускетс
ФК Барселона
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