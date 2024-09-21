Хавьер Тебас рассказал о договорном матче в ла лиге

Президент ла лиги Хавьер Тебас заявил, что много лет назад в конце сезона в ла лиге был сыгран договорной матч.

«Много лет назад был один президент клуба к югу от Кастельона. Его команде удалось удержаться в ла лиге, и после матча он зашел в раздевалку к игрокам со слоами: «Мы выиграли матч не из-за вас, мы выиграли, потому что я все подстроил», — сказал Тебас на подкасте Jordi el Salvaje.

Пользователи Reddit предположили, о какой команде могла идти речь: «Валенсия» (2022/23), «Леванте» (2014/15, 2010/11, 2006/07), «Эльче» (2020/21, 2013/14) или «Вильярреал» (2001/02).