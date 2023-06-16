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Испания

Сегодня, 14:06

Глава ла лиги Тебас: «Надеюсь, Мбаппе сможет перейти к нам. У «Реала» есть возможность осуществить трансфер»

Виталий Косик
Корреспондент
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Глава ла лиги Хавьер Тебас считает, что «Реал» в состоянии подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Надеюсь, Мбаппе сможет перейти к нам. Если вы спросите меня как болельщика, то я думаю, что Мбаппе покинет «ПСЖ» этим летом, потому что УЕФА стал серьезнее контролировать финансы, а у «ПСЖ» очень большой зарплатный фонд. «ПСЖ» должен разгружаться. Думаю, что у «Реала» есть возможность осуществить этот трансфер», — приводит слова Тебаса Marca.

Мбаппе мог перейти в «Реал» летом 2022 года в качестве свободного агента, но в последний момент продлил соглашение с парижским клубом.

Также стало известно, что форвард уведомил руководство парижского клуба о нежелании активировать опцию продления контракта на сезон до 2025 года.

Позже СМИ сообщали, что «ПСЖ» связался с «Реалом» для обсуждения продажи игрока.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. Стоимость 24-летнего француза по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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