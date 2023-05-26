Глава ла лиги Тебас: «Оскорблениям подвергались и Месси, и Роналду»

Президент ла лиги Хавьер Тебас заявил, что в чемпионате Испании с оскорблениями сталкивались и Лионель Месси и Криштиану Роналду.

«Когда вы смотрите на это в ретроспективе и изучаете проблему, вы видите, что крупные игроки являются «мишенями» расистского и гомофобного гнева. Это уже случилось с Месси и Роналду. Винисиус — лучший игрок турнира, на него обрушивается гнев болельщиков. Его зрелищный футбол вызывает некую неприязнь, но это не значит, что он провокатор», — приводит слова Тебаса Sport.

Во время матча 35-го тура чемпионата Испании против «Валенсии», форвард «Реала» Винисиус подвергся расистским оскорблениям. После этого бразилец раскритиковал ла лигу. На это Тебас ответил, что Винисиус не явился на консультацию представителей турнира, в которой объясняли, как себя вести в случае проявления расизма.

По ходу встречи у Винисиуса случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.

В добавленное время на поле произошла потасовка, после просмотра видеоповтора которой судья вынес решение об удалении нападающего «Реала». На следующий день арбитр был дисквалифицирован за свою ошибку в данном эпизоде.