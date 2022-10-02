Хави о том, что побил рекорд Зидана по матчам подряд на выезде без поражений: «Я счастлив! Надеюсь, это конвертируется в титулы»

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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал то, что он побил рекорд бывшего наставника «Реала» Зинедина Зидана по числу матчей подряд без поражений на выезде в чемпионате Испании.
В субботу, 1 октября «Барселона» под руководством Хави обыграла «Мальорку» (1:0) в гостях. Каталонцы продлили серию до 18 игр на выезде без поражений. Прежний рекорд Зидана составлял 17 встреч.
«Я счастлив! Мы отлично справляемся. Надеюсь, что этот рекорд впоследствии превратится в титулы. Рад, что команда хорошо себя проявляет и показывает характер в тяжелых матчах. Это значит, что мы на верном пути. Если рекорды перейдут в трофеи, то вкус от этого будет еще лучше», — приводит Marca слова Хави.
Следующий матч на выезде в чемпионате Испании «Барселона» проведет против «Реала» 16 октября.
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