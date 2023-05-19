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Испания

Сегодня, 10:46

Хави хочет, чтобы «Барса» подписала до 6 игроков летом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы клуб подписал до шести игроков летом, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб ждет одобрения от ла лиги, чтобы приступить к работе над трансферами. Хави хочет получить до шести новичков, но сначала «Барса» поработает над продажами, которые позволят зарегистрировать игроков, чьи контракты клуб недавно продлил. Это Рональд Араухо, Гави, Алекс Бальде, Маркос Алонсо и Серджи Роберто.

«Барселона» хочет расстаться с несколькими футболистами. Среди игроков, отданных в аренду, «Барса» рассчитывает только на Абде Эззальзули, который этот сезон проводит в «Осасуне». Его продадут, только если поступит очень крупное предложение — в районе 25-30 миллионов евро.

Сообщается, что, когда сезон закончится, Хави встретится с игроками, на которых не рассчитывает. В «Барселоне» признают, что несколько футболистов уже выставлены на трансфер, но их имена пока неизвестны.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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