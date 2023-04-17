Хави хочет, чтобы Дембеле остался в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает, что Усман Дембеле продолжит выступать за клуб, утверждает Фабрицио Романо.

Действующий контракт Дембеле с каталонцами истекает летом 2024 года, а в конце этого сезона в силу вступит пункт в соглашении француза, который позволит другим клубам выкупить игрока за 50 миллионов евро. Несмотря на это, переговоры о новом контракте все еще не стартовали, но Хави хочет, чтобы Дембеле остался в команде.

В текущем сезоне 25-летний вингер провел 28 матчей за «Барселону», забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.