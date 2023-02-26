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Испания

26 февраля, 23:25

Хави и Гави пропустят матч против «Валенсии» в ла лиге

Виталий Косик
Корреспондент
Хави и Гави.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Барселоны» Хави и полузащитник команды Гави не примут участие в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» из-за перебора желтых карточек.

В матче 23-го тура ла лиги против «Альмерии» (0:1) испанский специалист и 18-летний хавбек получили по пятому предупреждению и получили дисквалификации на один матч.

Матч 24-го тура чемпионата испании, где сине-гранатовые сыграют против «Валенсии», состоится 5 марта, начало — 18.15 мск.

«Барселона» остается лидером турнирной таблицы ла лиги, набрав 59 очков за 23 тура. Ближайший преследователь каталонцев — «Реал» отстает от сине-гранатовых на 7 очков.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Альмерия
ФК Барселона
ФК Валенсия
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
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