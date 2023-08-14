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Испания

Сегодня, 16:52

Хави и Рафинья пропустят два матча из-за дисквалификации

Хави.
Фото AFP
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Главный тренер «Барселоны» Хави и нападающий Рафинья получат наказание за удаления в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (0:0), сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, оба получат по двухматчевой дисквалификации. Руководство ла лиги не будет наказывать Хави за слова в пресс-центре после матча о количестве добавленного времени. Игра продлилась более 115 минут — 11 дополнительных минут было сыграно в первом тайме и еще 15 — во втором. Хави заявил, что «Такое количество добавленного времени — это позор».

Таким образом, 26-летний бразильский нападающий и 43-летний испанский тренер пропустят игры против «Кадиса» и «Вильярреала».

Каталонцы занимают 10-е место в турнирной таблице ла лиги после 1-го тура, набрав 1 очко.

Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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