Судейство
Сегодня, 09:16
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал отсутствие системы автоматического определения гола в матче с «Реалом» (2:3) в 32-м туре ла лиги.
«Тер Штеген сказал, что это позор, что нет автоматического определения гола? Что вы хотите, чтобы я сказал? Да, это позор», — сказал Хави после игры.
На 28-й минуте матча вратарь «Реала» Андрей Лунин выбил мяч с линии после касания вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. ВАР с нескольких камер оценил эпизод и поддержал решение арбитра Сесара Сото Градо о том, что взятия ворот не было.
«Реал» набрал 81 очко и лидирует в таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 70 очками идет второй.