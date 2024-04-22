Хави — об отсутствии автоматического определения гола в ла лиге: «Соглашусь, что это позор»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал отсутствие системы автоматического определения гола в матче с «Реалом» (2:3) в 32-м туре ла лиги.

«Тер Штеген сказал, что это позор, что нет автоматического определения гола? Что вы хотите, чтобы я сказал? Да, это позор», — сказал Хави после игры.

На 28-й минуте матча вратарь «Реала» Андрей Лунин выбил мяч с линии после касания вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. ВАР с нескольких камер оценил эпизод и поддержал решение арбитра Сесара Сото Градо о том, что взятия ворот не было.