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Сегодня, 11:50

Хави могут уволить с поста главного тренера «Барселоны»

Алина Савинова
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассматривает возможность увольнения Хави с поста главного тренера команды, сообщает Mundo Deportivo.

Как отмечает источник, Лапорта утратил доверие к 44-летнему специалисту после его комментариев о каталонском клубе. Перед матчем 36-го тура ла лиги с «Альмерией» (2:0) Хави высказался о финансовом состоянии «Барселоны», отметив, что команде будет сложно конкурировать в следующем сезоне, потому она находится в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские клубы. Президент сине-гранатовых остался очень разочарован этими словами.

25 апреля было объявлено, что Хави продолжит работать в «Барселоне», после того как в начале года тренер заявил о намерении покинуть команду в конце сезона.

Испанский специалист возглавляет сине-гранатовых с ноября 2021-го. В текущем сезоне «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 79 очков в 36 играх.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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