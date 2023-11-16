Хави может покинуть пост главного тренера «Барселоны», если не выполнит задачи на сезон

«Барселона» может отправить в отставку главного тренера команды Хави в конце сезона, сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, это может произойти, если «Барселона» не выполнит задачи на текущий сезон. В клубе обеспокоены формой команды в последних матчах.

В случае, если отставка произойдет, фаворитом на пост главного тренера станет экс-защитник каталонцев и сборной Мексики Рафаэль Маркес, который сейчас возглавляет вторую команду «Барселоны».

После 13 туров «Барселона» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги.

В Лиге чемпионов каталонцы с 9 очками лидируют в группе H после 4 туров. В последнем мтаче группового турнира «Барселона» проиграла «Шахтеру» (0:1).