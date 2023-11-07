Хави: «Мы на полпути к возвращению великой «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что «Барселона» близка к возвращению на топ-уровень.

«Мы достигаем целей, которые сами перед собой ставим и которые ставит перед нами клуб. Мы пришли в команду в очень сложный сезон и спасли его. Прошлый сезон был очень хорошим в плане результатов. Мы должны сделать так, чтобы наша игра снова была великолепной, и именно этим мы и занимаемся. Честно говоря, мы хорошо потрудились. Мы на полпути к возвращению великой «Барсы». Оценка последних двух сезонов положительная. Мы на полпути к абсолютному успеху», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» после 12 матчей занимает третье место в турнирной таблице ла лиги, имея в активе 27 очков. Отставание от лидирующей «Жироны» составляет 4 очка.