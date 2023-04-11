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Сегодня, 06:37

Хави о желании Бускетса покинуть «Барселону»: «Сложное решение, но я его понимаю»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави надеется, что полузащитник Серхио Бускетс останется в команде на следующий сезон.

«Я хочу, чтобы он остался, но я его понимаю. Если все пойдет хорошо, он может уйти сейчас, с титулами и в подходящий момент. Это очень сложное решение. Я ушел после того, как оформил требл. Мне бы хотелось уговорить его остаться. Бускетс провел отличный сезон, и я сказал ему об этом. Это касается не только футбола, но и того, что за пределами поля. Он помогает молодежи и новичкам, является для них примером. Он многое дает нам, и именно поэтому я считаю, что он должен остаться», — приводит слова Хави Sport.

Соглашение испанца с «Барселоной» истекает в июне 2023 года. Ранее сообщалось, что каталонский клуб предложил ему новый контракт с сокращением зарплаты на 75 процентов — с 30 миллионов до 7-8 миллионов евро в год.

32-летний игрок является воспитанником и действующим капитаном «Барселоны». Он находится в структуре клуба с 2005 года и с тех пор успел провести за первую команду 715 матчей, являясь одним из лидеров по этому показателю.

Серхио Бускетс
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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