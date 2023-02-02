Хави назвал блестящей игру «Барселоны» против «Бетиса»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Бетисом» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

«Я очень доволен игрой. Мы сильно прибавили по сравнению с матчем против «Жироны». Мы провели блестящую игру. Сегодня было важно не терять мяч, и мы свели это к минимуму. Доминировали от начала до конца», — цитирует Football Espana Хави.

Также тренер каталонцев отдельно похвалил нападающего Рафинью, который открыл счет в этой встрече.

«Рафинья был хорош не только из-за гола, но и из-за игры в обороне. Его критикуют, но он много делает, и мы его очень ценим», — добавил Хави.