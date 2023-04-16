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Сегодня, 13:57

Хави: «Я считаю, что Гвардиола — лучший в своем деле»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является лучшим тренером мира.

«Я считаю, что Гвардиола — лучший в своем деле. Он постоянно внедряет какие-то инновационные вещи в футбол. Все, кто играл под его руководством, стали лучше», — приводит слова Хави Marca.

Хави играл в «Барселоне» вместе с Гвардиолой с 1998 по 2001 год.

С 2008 по 2012 год Хави выступал за сине-гранатовых в качестве игрока под руководством испанского специалиста.

С ноября 2021 года Хави возглавил «Барселону».

Хави Эрнандес (Хави)
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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