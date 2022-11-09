Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 04:07

Хави назвал несправедливыми решения арбитра в матче «Осасуна» — «Барселона»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Новости

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что решения арбитра в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:1) были несправедливыми.

«Гол был забит из-за ошибки, удалениу. Это матч, в котором против нас были вынесены несправедливые решения, но такое решение судьи, и я ничего не могу сказать. Конечно, Пике сыграл бы. Сегодня все было против нас. Это был матч, в котором думали, что «Барселона» проиграет или добьетесь максимум ничьей, а в итоге мы выиграли. Это показывает, что у нас есть характер. Для нас это золотая победа. Пике? Я рассчитывал на него. Мы чувствовали себя обиженными, и нам было больно из-за удаления Пике», — цитирует Barca Time Хави.

«Барселона» с 37 очками идет на первом месте в ла лиге, «Осасуна с 23 очками занимает 6-ю строчку.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Третьяк ответил на слова Фетисова, назвавшего его сумасшедшим
Какие рекорды побьет Овечкин в этом сезоне. Их может быть сразу пять
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Барселона» повторила свое достижение в ла лиге 12-летней давности