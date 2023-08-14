Хави: «Такое количество добавленного времени — позор»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о добавленном времени в матче стартового тура чемпионата Испании против «Хетафе» (0:0).

Игра продлилась более 115 минут — 11 дополнительных минут было сыграно в первом тайме и еще 15 — во втором.

«Такое количество добавленного времени — это позор. Наверное, только отсчет сыгранного времени положит конец такой ситуации. Уже миллион раз говорил это», — цитирует Хави сайт «Барселоны».

На 70-й минуте Хави получил красную карточку и покинул скамейку запасных каталонского клуба.

Во 2-м туре ла лиги «Барселона» примет «Кадис» 20 августа. «Хетафе» отправится в гости к «Жироне» в этот же день.