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Сегодня, 18:05

Хави не вошел в число номинантов на звание лучшего тренера сезона в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хави.
Фото Global Look Press
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Ла лига назвала номинантов на приз лучшему тренеру сезона.

В список претендентов на награду вошли: Карло Анчелотти («Реал»), Мичел («Жирона»), Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Диего Симеоне («Атлетико») и Марселино («Вильярреал»). Главный тренер «Барселоны» Хави не попал в число номинантов.

Имя обладателя награды станет известно 28 мая.

«Реал» досрочно стал чемпионом Испании в сезоне-2023/24. После 36 матчей команда Анчелотти лидирует с 93 очками. Второе место занимает «Барселона» (76 очков), третье — «Жирона» (75).

Диего Симеоне
Карло Анчелотти
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Эрнесто Вальверде
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