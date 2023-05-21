Хави обратился к президенту «Барселоны»: «Мы не так уж их плохи»

Главный тренер «Барселоны» Хави обратился к болельщикам и президенту клуба Жоану Лапорте.

«Я всегда просил наших болельщиков, чтобы они были едины. Теперь настал момент поблагодарить их. Также спасибо нашему президенту Лапорте. Президент, мы не так уж их плохи. Благодарю все руководство за поддержку», — приводит слова Хави Marca.

В воскресенье, 14 мая, сине-гранатовые победили «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре ла лиги и досрочно стали победителями турнира.

«Барселона» выиграла ла лигу в 27-й раз в истории.