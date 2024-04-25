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Испания

Сегодня, 14:27

Хави объяснил, почему изменил решение об уходе из «Барселоны»

Алина Савинова
Хави Эрнандес.
Фото AFP
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Испанский специалист Хави прокмментировал свое решение остаться на посту главного тренера «Барселоны».

«Я передумал, потому что чувствовал полное доверие от президента и игроков. Проект еще не закончен. Я и мой штаб чувствуем в себе силы добиться чего-нибудь важного. Все знают, как я отношусь к этому клубу», — заявил Хави на пресс-конференции.

В четверг, 25 апреля, президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что Хави продолжит работать в клубе. В начале года 44-летний тренер объявил, что покинет команду по окончании сезона. Испанец возглавляет сине-гранатовых с ноября 2021-го.

После 32 туров каталонцы с 70 очками занимают второе место в ла лиге, отставая от лидирующего «Реала» на 11 очков.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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Лапорта объявил, что Хави остается в «Барселоне»