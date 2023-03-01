0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 17:06

Хави оценил состояние Ансу Фати перед игрой «Барселоны» против «Реала»

Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Хави на пресс-конференции перед первым матчем 1/2 финала Кубка Испании против «Реала» рассказал о состоянии нападающего Ансу Фати. В воскресенье, 26 февраля, 20-летний футболист пропустил игру против «Альмерии» (0:1) в чемпионате Испании.

«Фати чувствует себя хорошо, он тренировался в общей группе, — приводит слова 43-летнего испанского тренера Football Espana. — У него был ушиб, но сейчас он восстановился, выглядит счастливым и мотивированным. Он очень важен для команды».

Матч 1/2 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится в четверг, 2 марта, начало в 23:00 (мск). В составе каталонской команды не сыграют Педри, Усман Дембеле и Роберт Левандовски.

Ансу Фати
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Реал
0
Читайте также
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
В Кремле прокомментировали ситуацию с украинскими флагами в РУДН
Кардиологи нашли способ контроля давления у пациентов с устойчивой гипертонией
Популярное видео
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Кадис»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эльче»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор
«Сельта» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Севилья»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Валенсия»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Барселона»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Реал Сосьедад»: чемпионат Испании, видеообзор
«Осасуна» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Барселона»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
«Валенсия» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Севилья»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор
«Атлетик» — «Реал»: чемпионат Испании, 18-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 18-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Вальядолид»: чемпионат Испании, видеообзор
«Реал» — «Барселона»: Суперкубок Испании, финал, видеообзор матча
«Альмерия» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: чемпионат Испании, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти заявил, что «Реал» сделал выводы из поражения от «Барселоны» в Суперкубке