Хави оценил состояние Ансу Фати перед игрой «Барселоны» против «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Хави на пресс-конференции перед первым матчем 1/2 финала Кубка Испании против «Реала» рассказал о состоянии нападающего Ансу Фати. В воскресенье, 26 февраля, 20-летний футболист пропустил игру против «Альмерии» (0:1) в чемпионате Испании.

«Фати чувствует себя хорошо, он тренировался в общей группе, — приводит слова 43-летнего испанского тренера Football Espana. — У него был ушиб, но сейчас он восстановился, выглядит счастливым и мотивированным. Он очень важен для команды».

Матч 1/2 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится в четверг, 2 марта, начало в 23:00 (мск). В составе каталонской команды не сыграют Педри, Усман Дембеле и Роберт Левандовски.